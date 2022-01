Germania, spari nell'Università di Heidelberg: ci sono feriti, l'attentatore si è suicidato

afp-youtube

Diverse persone sono state ferite dai colpi d'arma da fuoco sparati da uno studente all'interno del campus universitario medico di Heidelberg, in Germania. La polizia di Mannheim ha fatto sapere che l'autore dell'attacco si è suicidato dopo aver compiuto il suo blitz in un'aula magna dell'ateneo. Gli agenti hanno chiesto ai cittadini di evitare la Neuenheimer Feld, la zona in cui sorge il campus.