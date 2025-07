Due persone sono rimaste uccise e altre quattro ferite in una sparatoria all'esterno di un casinò di Reno, in Nevada, nell'area di parcheggio del locale. Lo ha detto il sindaco della città, Hillary Schieve, ai media locali. "Stiamo cercando di ricostruire cosa sia successo", ha aggiunto. Anche l'aggressore è ricoverato in ospedale dopo uno scontro a fuoco con la polizia.