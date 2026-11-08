Sparatoria a Cracovia, Umberto e gli amici: "Abbiamo vissuto momenti di terrore"

"Ogni tanto guardavamo dalla finestra per vedere com'era la situazione sulla piazza - ha aggiunto -. Quando abbiamo capito che l'allarme era rientrato, abbiamo fatto le scale per scendere nuovamente e tornare fuori. Quando siamo arrivati giù abbiamo visto la vetrina in mille pezzi e ho realizzato quando poco ci è mancato, eravamo proprio in quel punto".