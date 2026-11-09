Sparatoria a Cracovia, morto in ospedale l'attentatore

È morto l'autore della strage di Cracovia. Lo rende noto la polizia polacca. Michal Oksinski, il giovane polacco di 24 anni rimasto gravemente ferito negli scontri con la polizia, è deceduto questa mattina in ospedale. "Vi informiamo che l'autore dei tragici eventi è deceduto questa mattina in ospedale", ha comunicato su X la polizia del voivodato della Piccola Polonia (nel sud del Paese), di cui Cracovia è il capoluogo. La notizia è stata confermata anche dal dirigente Krzysztof Klęczar, a TVN24. "Alle 4:30 del mattino, l'autore dell'attentato è deceduto in uno degli ospedali di Cracovia", ha dichiarato Klęczar. Ha inoltre aggiunto che "le condizioni degli altri feriti - attualmente 15 sono ricoverati in sei ospedali di Cracovia - rimangono invariate".
Le condizioni dei poliziotti
Le autorità statali e regionali avevano riferito che, dopo l'arresto e il trasferimento dal luogo dell'attacco, l'uomo era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici: fin dal principio, i medici avevano definito le sue condizioni come critiche. Entrambi gli agenti che hanno bloccato l'aggressore, invece, hanno ripreso conoscenza dopo essere stati in coma. Gli investigatori stanno raccogliendo informazioni sulle vittime e sulla dinamica degli eventi legati al crimine.