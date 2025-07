Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un dormitorio dell'Università del New Mexico, che ha portato all'evacuazione di centinaia di studenti e a una ricerca in tutta l'area dell'aggressore. Il campus, situato nel centro di Albuquerque, è stato chiuso e un'area residenziale studentesca è stata transennata. Secondo la polizia, le due persone colpite non erano studenti dell'ateneo.