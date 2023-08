Sparatoria in California, 5 persone ferite a Pasadena

Cinque persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta a Pasadena, in California.

La polizia, riferiscono i media statunitensi, ritiene che lo scontro a fuoco possa essere stato causato da una rissa. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato i feriti a terra nell'isolato 100 di Orange Grove Boulevard. In quattro sono stati portati d'urgenza in ospedale, mentre un'altra persona è stata curata sul posto. Non è stata ancora fornita una descrizione dell'uomo che ha aperto il fuoco.