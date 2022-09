Sparatoria a Brooklyn, muore un 15enne

La vicenda

- L'adolescente - come riporta la Cnn - era seduto su una panchina con due ragazze quando è stato raggiunto da due uomini incappucciati. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una disputa verbale seguita da una rissa. Uno dei due uomini coperti dal passamontagna avrebbe poi estratto una pistola per sparare allo stomaco del 15enne.

Le indagini

- James Essig, capo degli investigatori della polizia di New York, ha fatto sapere che al momento dello scontro erano presenti almeno 30 persone, fuggite dopo la sparatoria. Lo studente è stato portato in ospedale dove è morto poco dopo. "È sempre una preoccupazione tornare a scuola. Le vittime e gli autori di sparatorie sono sempre più giovani ed è una grande preoccupazione per noi", ha concluso Essig.