Spagna, Vox offre i suoi 33 deputati ai popolari per un governo

In Spagna, Vox ha offerto ai popolari l'appoggio dei suoi 33 deputati per l'investitura di Alberto Nunez Feijoo alla guida di un governo di centrodestra, per "evitare un esecutivo di chi cerca di distruggere i fondamenti della Costituzione".

L'offerta dell'estrema destra è "senza condizioni", dice un comunicato in cui si legge: "Non saremo un ostacolo per evitare un governo di distruzione nazionale". Il riferimento è a un possibile esecutivo di coalizione tra Psoe e la coalizione di sinistra Sumar, con l'appoggio parlamentare dei partiti baschi Pnv e Bildu e di quelli catalani Junts ed Erc.