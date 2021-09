Spagna, vescovo si dimette per amore: la nuova vita con una scrittrice erotico-satanica

Mentre la diocesi di Solsona evita di fornire dettagli, i giornali iberici pubblicano diversi dati su quella che sarebbe la nuova realtà di vita dell'ormai ex vescovo, che ha 52 anni. "Mi sono innamorato di una donna, per la prima volta in vita mia, e voglio fare le cose per bene", avrebbe detto a persone a lui vicine, secondo Religión Digital.



Da parte sua, la diocesi di Solsona "continua a pregare per il vescovo con tutta la speranza riposta nel Signore". Il giornale locale Regió7 afferma che la coppia ha deciso di non parlare della loro situazione con la stampa.



Novell fu nominato vescovo di Solsona da papa Benedetto XVI il 3 novembre 2010. Aveva 41 anni ed era il più giovane vescovo di Spagna e l'ottavo del mondo. Le sue posizioni antiabortiste, anti-gay e a favore della secessione della Catalogna espresse in passato hanno suscitato diverse polemiche.