Spagna, sui social si teme il black-out | Boom di acquisti per bombole di gas e torce

Bombole di gas, torce da campeggio, pile e fornelli portatili: è boom di richieste nelle ferramenta in varie zone della Spagna per l'annuncio di un presunto black-out. Un tam tam social partito da una campagna del governo e delle forze armate austriache, con la quale si avverte della possibilità "realistica" che ci sia un'interruzione di corrente e si offrono consigli alla popolazione per prepararsi di fronte a tale eventualità.