Libano, nuovo blackout elettrico totale: il Paese in default dal 2020

Il Libano ripiomba nel buio e non vede via d'uscita da una crisi economica senza precedenti che ha gettato la metà della popolazione sotto la soglia di povertà e paralizzato il paese. A tre mesi dall'ultimo blackout generale le due principali centrali elettriche Zahrani e Deir Ammar, rispettivamente nel sud e nel nord del Libano, sono state nuovamente chiuse per mancanza di carburante. Cosè resteranno per diversi giorni.