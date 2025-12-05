Spagna, smantellata una rete che sfruttava 300 migranti nei campi

La Guardia Civil ha smantellato una rete criminale internazionale dedita all'introduzione di migranti irregolari in Spagna, sfruttandoli in lavori agricoli. L'operazione, iniziata nel luglio 2024, ha portato all'arresto di 11 persone e al soccorso di circa 322 stranieri, di cui 294 in situazione irregolare, per lo più di origine nepalese. L'organizzazione sfruttava immigrati che entravano in Paesi della zona Shengen e in Spagna con visti turistici, per poi impiegarli in condizioni disumane in numerose fattorie in otto province: Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia e Zaragoza.