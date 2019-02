Spagna, Shakira, accusata di frode fiscale, comparirà in tribunale il 12 giugno

Shakira comparirà in tribunale a Barcellona il prossimo 12 giugno perché accusata di frode fiscale. Secondo i pubblici ministeri la cantante colombiana avrebbe trovato l'escamotage per non pagare una tassa da 14,5 milioni di euro sostenendo di vivere alle Bahamas. Ma sempre secondo l'accusa Shakira sarebbe residente in Catalogna e quindi sottoposta alle leggi spagnole.