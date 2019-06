Spagna, Puigdemont dovrà giurare a Madrid per Europarlamento

L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, e il suo ex ministro Toni Comin, autoesiliatisi in Belgio dopo il tentativo di secessione del 2017, dovranno tornare a Madrid per giurare al parlamento spagnolo e ottenere le loro credenziali per insediarsi all'Europarlamento, dove sono stati eletti il 26 maggio. Lo ha stabilito la Commissione elettorale spagnola in base alla legge. Il giuramento è previsto lunedì a mezzogiorno.