Spagna, nuovi incendi divampano in diverse regioni

Nuovi incendi si sono sviluppati nelle ultime ore in Spagna, portando all'attivazione di dispositivi d'emergenza straordinari.

In particolare, i roghi riguardano le province di Guadalajara e Ciudad Real (nel centro), Valencia (est), Navarra (nord), Huelva (sud). In miglioramento, invece, le situazioni nell'ovest del Paese e sull'isola di Tenerife (Canarie). A favorire le fiamme anche le temperature molto alte, in particolare nel sud-est e del sud-ovest, dove i termometri hanno toccato i 44-45 gradi.