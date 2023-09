Spagna, Mar Galceran è la prima deputata con la sindrome di down

Inizialmente, non è risultata tra gli eletti, ma una serie di nomine tra chi la precedeva in lista ha fatto sì che queste scorressero fino al suo nome. "Lavorerò per servire i cittadini", ha dichiarato la diretta interessata, che attualmente ricopre l'incarico di segretaria per l'Area di servizio alle persone con capacità differenti del Pp valenciano. Secondo quanto ha raccontato lei stessa, Galcerán milita in questo partito da diversi anni. "Bisogna superare se stessi, porsi traguardi e obiettivi perché alla fine, costi quel che costi, con la perseveranza si riesce sempre a raggiungerli", ha sostenuto.

Una vita per i diritti delle persone disabili

Mar Galcerán ha studiato scienze della formazione presso la Scuola Altaviana di Ospitalità e Turismo di Valencia. È assistente tecnico domiciliare e assistente tecnico della scuola materna. Ha lavorato nel servizio pubblico per 26 anni, tredici anni ad interim nel Dipartimento della Presidenza della Generalitat Valenciana e, dal 2010, con un posto junior nel Dipartimento della Previdenza Sociale, nel Dipartimento di Uguaglianza e Politiche Inclusive e, attualmente, presso il Ministero della Sanità e della Sanità Pubblica. Galcerán è membro del PP da anni, ha iniziato giovanissimo la sua carriera nelle Nuevas Generaciones. Inoltre, ha presieduto per quattro anni l'Asindown Comunitat Valenciana, diventando la prima presidente dell'organizzazione valenciana per i malati di sindrome di Down. La futura deputato del Pp assicura: “Lavorerò per servire i cittadini. “Il mio ruolo come deputato è servire la società”.