Spagna, in ginocchio per tempesta Gloria: tre morti e scuole chiuse

Tre persone sono morte e le scuole sono rimaste chiuse per circa 200mila studenti in Spagna, dove l'est del Paese è stato colpito dalla tempesta Gloria. Una 54enne senza fissa dimora è morta per apparente ipotermia, a sud di Valencia. Un uomo di 63 anni è invece deceduto colpito da tegole cadute da un tetto, nella regione di Castilla e Leon, nel centro della Spagna. Sempre nei pressi di Valencia il freddo ha ucciso anche un 71enne.