Spagna, in Andalusia crolla sinistra: estrema destra in Parlamento

Nel voto in Andalusia, in Spagna, la sinistra perde la maggioranza, mentre l'estrema destra entra per la prima volta nel parlamento regionale. Una "svolta storica", la definiscono i media spagnoli, nella regione da 36 anni governata dai socialisti. A scrutinio quasi concluso, il Psoe crolla dal 35,43% del 2015 al 27,97% di oggi. I suoi 33 seggi su 109, con i 17 di Adelante Andalusia, risultano insufficienti per la maggioranza assoluta (55).