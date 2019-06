Spagna, il salvataggio dello yacht durante la tempesta a largo della costa in Galizia

Onde alte dai 4 ai 6 metri hanno messo in pericolo la vita di 5 persone a bordo di una barca a vela in Spagna. E' successo a largo della costa in Galizia, dove l'equipaggio di nazionalità irlandese è stato messo in salvo dai soccorritori del "Salvamento marìtimo" locali.



La tempesta ha reso molto difficili le operazioni di salvataggio, ma la squadra operativa dei soccorsi ha assicurato che i passeggeri dello yacht stanno tuti bene e che sono stati messi in salvo "uno alla volta".