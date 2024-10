Spagna, governo rinuncia a centro per migranti nell'aeroporto di Ciudad Real

La realizzazione di un centro di assistenza di emergenza per l'immigrazione nell'aeroporto di Ciudad Real, in Castiglia la Mancia, di proprietà dell'impresa Ciudad Real International Airport, è stata esclusa dal governo spagnolo, dopo le polemiche suscitate dall'iniziativa. Lo ha segnalato il ministero di Inclusione, Previdenza sociale e Migrazioni, secondo cui il piano di accoglienza nell'infrastruttura aeroportuale dei migranti irregolari giunti alle Canarie, dopo settimane di valutazione, è stato scartato "per motivi tecnici".