Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato a Huelva, in Spagna, con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo quanto riportato da Huelva Información, la vittima sarebbe stata uccisa nella mattinata del 28 agosto all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo nella zona di Isla Cristina. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto, con il coltello in mano.