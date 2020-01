Spagna, esplosione in un polo petrolchimico: un morto e 6 feriti

Una violenta esplosione in un impianto petrolchimico a Terragona, in Spagna, ha ucciso una persona e ferito gravemente almeno altre sei. L'agenzia di protezione civile nella regione della Catalogna ha definito l'esplosione un "incidente chimico" e ha avvertito le persone in alcune parti di Tarragona e nelle città vicine di astenersi dall'andare fuori per precauzione.