Spagna, due anni per abusi sessuali a un monaco di Montserrat

Un monaco dell'abbazia benedettina di Montserrat, in Spagna, ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione per abusi sessuali ai danni di un adolescente: lo ha reso noto il Tribunale regionale catalano. I fatti sono avvenuti nel 2019, quando la vittima, all'epoca un 17enne di cui il monaco era "guida spirituale" e "punto di riferimento personale", trascorse un weekend a Montserrat. Secondo quanto provato dai giudice, tra i due ci furono rapporti sessuali parzialmente non consenzienti.