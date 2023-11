Spagna, cariche della polizia contro manifestanti davanti a sede Psoe

Non si ferma la protesta in Spagna contro gli accordi stretti tra i socialisti e gli indipendentisti catalani per un nuovo governo di Pedro Sanchez.

Dopo oltre due ore senza alcun incidente, sono partite alcune cariche degli agenti per reagire al lancio di oggetti, petardi e bengala da parte dell'ala più radicale presente in prima linea alla manifestazione vicino la sede nazionale del Psoe.