Spagna, bimbo caduto nel pozzo: robot-sonda scende a 80 metri, ne mancano oltre 20 per arrivare al fondo

Continua la corsa contro il tempo per salvare il piccolo Yulen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino a Malaga, in Spagna. Ha raggiunto gli 80 metri di profondità il robot-sonda con le telecamere che cerca di localizzare il bambino. Il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodríguez Gomez de Celis, ha precisato che il pozzo è profondo 107 metri: la sonda procede molto lentamente poiché il pozzo è ostruito dalla terra franata dalle pareti.