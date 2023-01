Spagna, aziende del tabacco costrette a pagare per la raccolta dei mozziconi

E' quanto prevedono le nuove normative inserite in un pacchetto di misure che hanno l'obiettivo di ridurre i rifiuti e aumentare il riciclo. Tra le disposizioni sono compresi anche il divieto di posate e piatti di plastica monouso, cotton fioc, bicchieri di polistirene espanso e cannucce di plastica, e la riduzione degli imballaggi alimentari in plastica.

Ue: limitare la plastica monouso La nuova legge è conforme a una direttiva dell'Unione europea che limita l'uso di plastica monouso e che vuole obbligare chi inquina a ripulire il disordine o la sporcizia che crea.

Educazione ambientale I produttori di sigarette avranno anche la responsabilità di educare i cittadini a non gettare i mozziconi nello spazio pubblico, ma non è chiaro come sarà attuata la pulizia o quanto costerà.

Stime e costi Uno studio catalano stima un costo tra i 12 e i 21 euro a cittadino l'anno, con stime che arrivano fino a un miliardo l'anno. Il governo catalano ha proposto di introdurre uno schema in base a cui i mozziconi di sigaretta potrebbero essere riscattati per 0,20 euro ciascuno: tale piano aggiungerebbe 4 euro all'attuale prezzo medio di 5 euro per un pacchetto da 20 sigarette.

Fuma il 22% degli spagnoli Si presume che le compagnie produttrici di tabacco trasferiranno i costi di tale operazione ai consumatori, fornendo un incentivo in più per abbandonare l'abitudine del fumo. Secondo le statistiche del governo dell'anno scorso, circa il 22% degli spagnoli fuma (il 16,4% delle donne e il 23,3% degli uomini) rispetto a una media Ue del 18,4%.

Mozziconi e inquinamento I mozziconi sono una delle forme più diffuse di rifiuti e impiegano circa 10 anni per decomporsi, emettendo sostanze tossiche come arsenico e piombo. La Ong Ocean Conservancy ritiene che i mozziconi siano la forma più comune di inquinamento marino, superiore perfino a quella dei sacchetti o delle bottiglie di plastica, con circa 5 miliardi di rifiuti gettati nell'oceano.