Spagna, arriva in Parlamento la legge anti-prostituzione

In Spagna il Congresso dei Deputati ha approvato l'ammissione alla discussione di una proposta di legge che, presentata dal Partito Socialista, mira ad "abolire la prostituzione".

Il testo non rende illegale la prostituzione, ma prevede pene da tre a sei anni per gli sfruttatori e sanzioni per i clienti; sono inoltre previste sanzioni per coloro che ottengono vantaggi mettendo a disposizione consapevolmente i locali nei quali si esercita la prostituzione. La proposta ha comunque già nei mesi scorsi suscitato un forte dibattito anche all'interno dell'influente movimento femminista spagnolo: c'è infatti chi sostiene che bisognerebbe distinguere lo sfruttamento dal libero esercizio di una professione, che andrebbe invece regolata.