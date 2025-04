Mezza Spagna in allerta meteo per vento, pioggia e mareggiate

Dieci regioni della Spagna, soprattutto sul versante nord occidentale, sono in allerta meteo per il rischio di forti piogge, venti, mareggiare e nevicate in alta quota, provocato dall'arrivo di una nuova burrasca sulla penisola iberica. Dopo una "tregua" meteorologica durante le giornate di giovedì e venerdì, la situazione torna a complicarsi nel fine settimana, con una discesa delle temperature, soprattutto nelle zone interne, e della quota della neve ai 1.000-1400 metri. Il maltempo ha impedito lo svolgersi delle tradizionali processioni pasquali in numerose città come Madrid, Toledo, in Castiglia-La Mancia, e Pamplona, nella regione settentrionale della Navarra. Numerosi incidenti per le forte raffiche di vento, superiori agli 80 Km orari, si sono registrati nelle regioni nordoccidentali della Galizia, delle Asturie e di Castiglia e Leon. Mentre intensi piogge riguardano il nord di Aragona e della Catalogna, sul versante mediterraneo.