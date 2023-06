Sottomarino Titan, la moglie del pilota è parente di due vittime del Titanic

Gli Straus a bordo del Titanic

Gli Straus erano i passeggeri più ricchi del Titanic, riporta la Bbc: Isidor e suo fratello Nathan erano comproprietari dei grandi magazzini statunitensi Macy's. I sopravvissuti della tragedia hanno ricordato di aver visto Isidor rifiutare un posto su una scialuppa di salvataggio del Titanic finché tutte le donne e i bambini non fossero saliti a bordo. Ida, sua moglie da quarant'anni, si rifiutò di andare senza il marito e i due furono visti abbracciati mentre la nave affondava. Secondo gli archivi del New York Times, il corpo di Isidor fu recuperato in mare circa due settimane dopo il naufragio, mentre i resti di Ida non furono mai ritrovati.