Sottomarino scomparso in Indonesia, individuato un oggetto | Sos ossigeno 

Le navi della Marina indonesiana impegnate nella ricerca del sottomarino scomparso due giorni fa al largo di Bali con 53 persone a bordo, hanno trovato un oggetto non identificato a una profondità di 50-100 metri. Lo riferisce il Guardian, anche se ancora non è detto che si tratti del sommergibile. Crescono intanto le preoccupazioni per l' ossigeno sempre più scarso: secondo le ultime stime delle autorità, potrebbe esaurirsi tra 24 ore.

Il sottomarino potrebbe trovarsi a una profondità di 600/700 metri secondo quanto reso noto dalla Marina di Giacarta: una profondità che rende estremamente difficili le operazioni di recupero anche perché il tempo a disposizione dei soccorritori è limitato. Per questo il presidente dell'Indonesia ha chiesto uno sforzo a tutto campo.

Anche l'esercito americano si è mobilitato, invierà una squadra aviotrasportata per la localizzazione del sommergibile. Lo ha annunciato in un comunicato il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti; il capo del Pentagono Lloyd Austin dovrebbe parlare con la sua controparte indonesiana Prabowo Subianto oggi per "discutere altri mezzi che gli Stati Uniti potrebbero mettere a disposizione per aiutare.

La ricerca si concentra su un'area nel Nord dell'isola di Bali dove il sommergibile è scomparso, secondo il portavoce della marina locale. Anche Corea del Sud, Australia, Germania, Francia, Russia, India e Turchia hanno offerto assistenza.