Sottomarino argentino, giudice non chiederà recupero relitto

La giudice argentina Marta Yánez, che ha in mano la causa riguardante l'incidente del sottomarino ARA San Juan, ha dichiarato che "per il momento" non intende chiedere il recupero perché prima vuole capire la fattibilità dell'operazione. Sottolineando le difficoltà di recuperare uno scafo che, con l'acqua che ha dentro pesa 2.500 tonnellate, il magistrato ha spiegato che la sua principale preoccupazione è "conservare l'integrità della prova".