Sottomarini, Francia: "La vicenda peserà sul futuro della Nato"

Ansa

"C'è stata la menzogna, c'è stata la doppiezza, c'è una rottura grave della fiducia". Così esprime la rabbia della Francia il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, a proposito della crisi dei sottomarini con Usa, Australia e Gb. Per Le Drian, quanto successo "peserà sul futuro della Nato". Per la prima volta nella storia fra gli Usa e la Francia, sottolinea, "abbiamo richiamato il nostro ambasciatore per consultazioni".