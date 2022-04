"Sosteneva Putin": Zelensky rifiuta la visita del presidente tedesco Steinmeier in Ucraina

"Ero pronto ad andare in Ucraina e, devo prenderne atto, non è stato voluto da Kiev".

Così il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che conferma di aver proposto una visita assieme al presidente della Polonia e a quelli dei tre Paesi baltici, per dare "un forte segno della solidarietà europea". La proposta sarebbe però stata rifiutata da Zelensky per via delle posizioni di apertura verso la Russia che Steinmeier ha avuto per molti anni. Negli ultimi giorni il presidente tedesco ha tuttavia ribadito la sua condanna verso Mosca.