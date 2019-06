Sommarøy, l'isola in Norvegia che dice addio a tempo e orologi

Esiste un'isola in Norvegia dove tempo e orologi non avranno più senso. Si tratta di Sommarøy , un paese di pescatori con 300 abitanti che ha deciso di abolire gli orari . I cittadini si dicono insofferenti al tempo convenzionalmente inteso: nel paese, a nord del Circolo Polare Artico, in base alle stagioni si hanno giorni di totale buio o di totale luce. In estate, ad esempio, il sole non tramonta per 60 giorni. Gli orologi diventano così completamente inutili.

"Nel cuore della notte, in quel momento che la gente che vive in città chiamerebbe le due del mattino, - spiega alla Cnn Kjell Ove Hveding, promotore dell'iniziativa - puoi vedere bambini che giocano a calcio, persone che imbiancano casa o falciano i loro prati, adolescenti che vanno a nuotare". Per questi motivi i cittadini di Sommarøy a maggio hanno convocato un'assemblea per decidere l'eliminazione degli orari e creare così la prima "time-free zone" del mondo.



L'obiettivo di questa iniziativa è garantire una maggiore flessibilità ai cittadini e di conseguenza ai numerosi turisti che ogni anno visitano l'isola, amata per le sue spiagge bianche. Anche gli stranieri dovranno quindi adeguarsi, lasciando i propri orologi sul ponte che segna l'ingresso nella cittadina.



L'idea però non convince tutti: "Potrebbe essere complicato per gli ospiti, per gli orari di check in e check out - confessa un albergatore - ma anche per bar e ristoranti".



La proposta è già stata esportata fuori dai confini di Sommarøy. Tante altre cittadine, come Finnmark e Nordland, hanno deciso di seguire l'esempio dell'isola. La lotta al tempo sembra così solo agli inizi.