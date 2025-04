Somalia, attacchi con mortaio a Mogadiscio: due morti e tre feriti

E' di due morti e tre feriti, tutti minorenni, il bilancio degli attacchi con mortaio sferrati in diversi punti di Mogadiscio, capitale della Somalia. Lo riferisce la testata "Garoweonline" citando fonti della sicurezza locale e residenti. Le esplosioni sono state avvertite in gran parte della città, segnala la testata specificando che le vittime, tra cui una bambina di 12 anni morta assieme al fratello minore, sono state colpite tutte vicino alle proprie abitazioni. Al momento non ci sono rivendicazioni degli attentati e il governo federale non ha ancora rilasciato commenti ufficiali al proposito.