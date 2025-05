Somalia, attentato suicida a Mogadiscio: 13 morti e 21 feriti

Strage a Mogadiscio, in Somalia, dove un attentatore suicida si è fatto esplodere in un centro di reclutamento militare, uccidendo almeno 13 persone e ferendone altre 21. L'attacco ha colpito un gruppo di giovani che erano in fila per registrarsi come reclute dell'esercito. Secondo una prima ricostruzione, l'attentatore si sarebbe mescolato tra i candidati travestito da recluta, riuscendo a entrare nell'area prima di innescare l'esplosivo. "C'è stata una forte esplosione e immediatamente la gente ha cominciato a correre in tutte le direzioni. C'erano cadaveri ovunque", ha raccontato Abdulkadir Hassan Mohamed, un autista di tuk-tuk testimone della scena.