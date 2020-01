Soleimani, Pompeo: "Gli europei non sono stati d'aiuto come volevo"

Gli alleati europei degli Stati Uniti "non sono stati così d'aiuto come avrei desiderato". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Mike Pompeo parlando dell'attacco americano in Iraq in cui è stato ucciso il generale iraniano Soleimani. A Fox News ha detto di aver telefonato a funzionari di vari Paesi per parlare dell'attacco, "cercando assistenza - ha spiegato -. Sono stati fantastici. Gli europei invece non si sono comportati come avrei voluto".