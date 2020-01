Soleimani, Germania annuncia ritiro di parte delle truppe dall'Iraq

A causa della crescente tensione in seguito all'uccisione del generale Soleimani, la Germania ritirerà alcune delle sue truppe schierate in Iraq come parte della coalizione anti Isis. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, spiegando che 30 soldati di stanza a Baghdad e Taji saranno trasferiti in Giordania e in Kuwait. Intanto il deputato iracheno Ahmad al Assadi, vicino a Teheran, chiede che i soldati italiani restino nel Paese.