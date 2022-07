Slovenia legalizza matrimoni omosessuali e adozioni per coppie gay

La Slovenia ha legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, unitamente all'adozione di figli da parte di coppie omosessuali.

E' quanto ha stabilito la Corte costituzionale a Lubiana, che con un verdetto ha definito discriminatorie le norme finora vigenti in fatto di unioni etero e omosessuali. E' stato stabilito infatti che un'unione coniugale è quella tra due persone indipendentemente dal sesso, e che due partner dello stesso sesso che vivono in unione coniugale possono adottare bambini alle medesime condizioni delle coppie eterosessuali. Al legislatore l'Alta Corte, che si è pronunciata su due ricorsi distinti, ha dato sei mesi di tempo per attuare la nuova norma e eliminare le discriminazioni al riguardo.