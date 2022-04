Slovenia, exit poll: il liberale Golob in vantaggio sul premier Jansa

Il partito liberale e progressista Movimento Libertà (Gibanje Slovenija) , dell'ex top manager Robert Golob , appare largamente in testa nelle elezioni parlamentari davanti al Partito democratico (Sds) del premier conservatore Janez Jansa . È quanto emerge dai primi exit poll diffusi alla chiusura dei seggi.

Secondo l'istituto demoscopico

Mediana

, il Movimento Libertà avrebbe ottenuto una larga maggioranza di preferenze rispetto al partito del premier uscente Janez Jansa.

Il movimento di Golob dovrebbe poter contare su

42 deputati, 16 in più rispetto a quelli di Jansa

Socialdemocratici

Nova Slovenija (NSi)

e 4 in meno della maggioranza necessaria per formare il governo. Voti che potrebbero arrivare dai, che secondo Mediana dovrebbe ottenere 7 deputati, uno in meno del partito conservatore

In Parlamento entrerebbe anche la

Sinistra (Levica)

Lista Marjan Sarec

, con 5 deputati, mentre larischia di rimanere senza rappresentanti, al di sotto dello sbarramento del 4%.