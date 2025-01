Slovacchia, studente accoltella e uccide due persone a scuola

In Slovacchia uno studente di 18 anni ha ucciso a coltellate due persone in una scuola e ne ha ferita un'altra che si trova in condizioni critiche. Secondo quanto riporta la stampa slovacca, l'aggressione è avvenuta nell'edificio di una palestra nella città di Spisska Stara Ves, nel distretto di Kezmarok. Lo studente avrebbe aggredito uno dei suoi insegnanti e due compagni di classe. Il giovane, che si era dato alla fuga, è stato arrestato.