Sisma, Turchia sospende le ricerche tranne in due province

A 14 giorni dal sisma, la Turchia ha deciso di interrompere le ricerche tranne che nelle due province più colpite, Kahramanmaras e Hatay.

Lo ha annunciato l'agenzia governativa di soccorso (Afad). "In molte province le ricerche sono terminate. Continuano nelle province di Kahramanmaras e Hatay, in una quarantina di edifici", ha detto Unus Sezer, capo di Afad. Il terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato il sud del Paese e la Siria ha ucciso 40.689 persone solo in Turchia, secondo l'ultimo rapporto ufficiale diffuso domenica.