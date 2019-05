Siria, Usa: "Reagiremo se il regime di Assad userà armi chimiche"

Il Dipartimento di Stato americano continua "a monitorare da vicino le operazioni del regime di Assad in Siria, incluse le indicazioni di un nuovo uso di armi chimiche". Nel segnalare un presunto attacco compiuto il 19 maggio, la Casa Bianca ha avvertito che gli Usa e i suoi alleati "risponderanno rapidamente e in modo appropriato" in caso di utilizzo di armi chimiche da parte del regime di Assad.