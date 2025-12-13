Logo Tgcom24
Trump: "Vendicheremo l'uccisione dei tre americani in Siria"

13 Dic 2025 - 20:18
© Ansa

© Ansa

"Ci vendicheremo". Lo ha detto Donald Trump ai reporter che gli chiedevano cosa faranno gli Usa dopo l'uccisione di tre americani in un'imboscata in Siria, definendoli "tre grandi patrioti". Il presidente statunitense ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Nell'imboscata, che è stata tesa da un uomo armato appartenente allo Stato islamico, sono rimasti uccisi due militari e un interprete. Altri tre soldati americani sono rimasti feriti nell'attacco. Il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha dichiarato che l'aggressore è stato ucciso dalle forze alleate.

