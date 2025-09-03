Onu: 200mila profughi rientrati in Siria dopo la caduta del regime di Assad

Circa 200mila profughi siriani sono rientrati in Siria dal Libano negli ultimi otto mesi, dopo la caduta del regime di Assad. Lo ha reso noto Kelly Clements, vice Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). Citata dai media di Beirut, Clements ha affermato che la maggior parte dei ritorni avviene su iniziativa individuale, con un aumento significativo degli spostamenti verso le città siriane di Hama, Homs e Aleppo. Le autorità del Libano, che dal 2011 ospita oltre un milione e mezzo di siriani, hanno messo a punto un piano per facilitare i rientri definiti "volontari" dei profughi siriani. Il programma, prevede un contributo economico di 100 dollari americani per ogni profugo che accetta di tornare, oltre all'esenzione da multe per chi si trova in situazione irregolare. In cambio, i profughi si impegnano a non fare più richiesta di asilo in Libano.