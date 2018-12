Siria, Trump: "Molti Paesi si sono approfittati degli Stati Uniti"

Il presidente Usa, Donald Trump, attacca il segretario alla Difesa, Jim Mattis, dimessosi perché in disaccordo con la decisione di ritirare le truppe americane dalla Siria. "Stiamo sovvenzionando le forze armate di Paesi molto ricchi mentre allo stesso tempo questi Paesi si approfittano completamente di noi e dei nostri contribuenti", scrive su Twitter. "Il generale Mattis non lo vedeva come un problema. Io sì ed è stato risolto", conclude.