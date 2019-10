Siria, Trump: "Mai concordato di proteggere i curdi per sempre"

"Non abbiamo mai concordato di proteggere i curdi per il resto delle loro vite". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Trump è stato fortemente criticato anche da molti repubblicani per la decisione di ritirare le truppe dal nord-est della Siria dando di fatto il via libera all'offensiva turca contro i curdi, ex alleati degli Stati Uniti nella lotta contro l'Isis.