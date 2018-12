Siria, Trump difende la scelta di ritirare le truppe Usa: "L'Isis è stato sconfitto"

"In Siria saremmo dovuti restare tre mesi, e questo accadeva sette anni fa. Quando sono diventato presidente, l'Isis era scatenato. Ora l'Isis è fondamentalmente sconfitto e altri Paesi locali, inclusa la Turchia, dovrebbero essere in grado facilmente di occuparsi di quello che ne resta. Torniamo a casa". Lo ha twittato il presidente americano, Donald Trump , difendendo la sua decisione di ritirare le truppe Usa dalla Siria .

La decisione, però, continua a fare discutere. L'inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti-Isis, Brett McGurk, si è dimesso in polemica con la decisione. Nella sua lettera di dimissioni, McGurk afferma che l'Isis è in fuga, ma non è sconfitto e spiega come il prematuro ritiro americano dalla Siria potrebbe favorire nuovamente la sua ascesa.