Siria,Trump agli alleati Ue:processate miliziani Isis,li rilasceremo

"Chiediamo a Gb, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell'Isis che abbiamo catturato in Siria e di processarli. Il Califfato è pronto a cadere. L'alternativa non è buona ed è che saremo costretti a rilasciarli". Lo afferma via Twitter Donald Trump aggiungendo: "Noi abbiamo fatto molto, ora tocca ad altri fare il loro lavoro". "Non vogliamo vedere questi miliziani penetrare in Ue", conclude il presidente Usa.