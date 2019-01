Siria, segretario di Stato Usa Pompeo: "Annientato il 99% dell'Isis"

Mike Pompeo, segretario di Stato americano, in una conferenza stampa a Il Cairo con l'omologo egiziano Sameh Shoukry, ha sostenuto che in Siria è stata annientata "il 99%" della presenza dell'Isis. "Ritireremo le nostre forze dalla Siria e sono in grado di dire che abbiamo annientato il 99% del califfato", ha detto Pompeo durante la tappa egiziana della sua missione in nove Paesi del Medio Oriente e trasmessa dalla tv di Stato.